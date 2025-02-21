Aşkı Hatırla geliyor: Hande Erçel ile Barış Arduç başrolde

Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturan Aşkı Hatırla dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde İstanbul’da tamamlandı.



İstanbul ve Kapadokya’da çekimleri gerçekleşen romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda Hande Erçel ve Barış Arduç’a Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.