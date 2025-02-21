Aşkı Hatırla geliyor: Hande Erçel ile Barış Arduç başrolde
Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturan Aşkı Hatırla dizisinin çekimleri tamamlandı. Dizide Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran ve Naz Göktan gibi isimler yer alıyor.
Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturan Aşkı Hatırla dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde İstanbul’da tamamlandı.
İstanbul ve Kapadokya’da çekimleri gerçekleşen romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda Hande Erçel ve Barış Arduç’a Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.
AŞKI HATIRLA KONUSU
Evlilik yolundayken ayrılık yaşayan güvenilir, ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ve fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içinde kendilerini bulurlar. Bu yeni macera onlara ilişkilerindeki eksik parçaların izini sürdürecek ve aşkı yeniden hatırlatacaktır. Dizi dijital platformda yayınlanacak.
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