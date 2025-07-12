Aşkın Büyüsü 2 geliyor: Kadroda yeni oyuncular
Aşkın Büyüsü (Practical Magic) filminin devam projesi için hazırlıklar sürüyor. Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ın başrolleri paylaştığı filme iki oyuncu daha geri döndü.
1998 yapımı Aşkın Büyüsü (Practical Magic) filminin devamı 27 yıl sonra çekiliyor. İlk filmde başrolleri paylaşan Sandra Bullock ile Nicole Kidman'ın geri döneceği filmin oyuncu kadrosu genişliyor.
Orijinal yapımda Owens ailesinin eksantrik teyzelerini canlandıran Dianne Wiest ve Stockard Channing, aynı rollere geri dönüyor. Böylece hem serinin başrolleri hem de yan karakterleri projede yerlerini aldı.
Oscar ödüllü yönetmen Susanne Bier'ın yönetmen koltuğunda oturacağı Aşkın Büyüsü 2, 18 Eylül 2026’da vizyona girecek.
Devam filmi, Owens ailesinin büyüyle harmanlanmış yeni macerasını izleyiciyle buluşturacak.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- Nicole Kidman