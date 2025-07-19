Aşkın Büyüsü 2'nin çekimleri başladı: Cadılar geri döndü

1998 yapımı Aşkın Büyüsü (Practical Magic) filminin devamı, 27 yıl sonra çekiliyor. Sandra Bullock ile Nicole Kidman'ın başrollere döneceği filmin çekimleri başladı.

Aşkın Büyüsü 2 için sette bir araya gelen Sandra Bullock ile Nicole Kidman, sarılırken görüntülendi.

"OWENS KARDEŞLERİN SETTEKİ İLK GÜNÜ"

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Kidman, "Cadılar geri döndü! Owens kardeşlerin setteki ilk günü" ifadelerini kullandı.