Aşkın Büyüsü 2'nin çekimleri başladı: Cadılar geri döndü
Nicole Kidman ve Sandra Bullock'un başrollerini paylaştığı Aşkın Büyüsü, yıllar sonra geri dönüyor. Merakla beklenen devam filminin çekimleri başladı.
1998 yapımı Aşkın Büyüsü (Practical Magic) filminin devamı, 27 yıl sonra çekiliyor. Sandra Bullock ile Nicole Kidman'ın başrollere döneceği filmin çekimleri başladı.
Aşkın Büyüsü 2 için sette bir araya gelen Sandra Bullock ile Nicole Kidman, sarılırken görüntülendi.
"OWENS KARDEŞLERİN SETTEKİ İLK GÜNÜ"
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Kidman, "Cadılar geri döndü! Owens kardeşlerin setteki ilk günü" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ilk filmde Owens kardeşlerin teyzelerini canlandıran Dianne Wiest ve Stockard Channing de aynı rollerle devam filminde boy gösterecek.
Devam filminde kadroya katılan oyuncular arasında; Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Mariduena ve Solly McLeod yer alıyor.
Senaryosunu Akiva Goldsman ve Georgia Pritchett'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Susanne Bier'ın üstlendiği "Aşkın Büyüsü 2", 18 Eylül 2026’da vizyona girecek.
Devam filmi, Owens ailesinin büyüyle harmanlanmış yeni macerasını izleyiciyle buluşturacak.
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