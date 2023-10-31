Aslan Hürkuş 3: Anka Adası 10 Kasım'da vizyona girecek

TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın animasyon türündeki üçüncü sinema filmi "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası"nda, göklerdeki macera hız kesmeden devam edecek.



Yapımcılığını Murat Kaya'nın, yönetmenliğini Sinan Güngör, Halil Öztürk ve Semih Turalı'nın üstlendiği filmin müziklerini Ferman Akgül hazırladı. Film, TRT Çocuk bünyesindeki psikolog, pedagog, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörleri tarafından detaylı bir değerlendirme sürecinden geçti.



Filmde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) yerli üretim eğitim uçağı Hürkuş, insansız hava aracı Anka ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, çocukları büyük bir serüvene eşlik etmeye davet ediyor.



TUSAŞ'TAN TEKNİK DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Yapımda, Hürkuş ve Anka'nın yer aldığı sahnelerde, TUSAŞ (Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı) mühendisleri teknik danışmanlık desteği verdi.



Animasyon filmle okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek, onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek, takım ruhu ve dostluk kazanımlarıyla buluşturmak hedefleniyor.

