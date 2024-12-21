Aslan Kral filmi canlı orkestra eşliğinde gösterilecek

Efsanevi animasyon filmi “The Lion King” (Aslan Kral), 30. yılını büyüleyici bir atmosferle kutluyor. Simba’nın cesaret, dostluk ve kendini keşfetme yolculuğunu anlatan bu unutulmaz hikaye, Hans Zimmer imzalı Oscar ödüllü müzikler ve Elton John’un ikonik şarkıları eşliğinde büyüleyici bir deneyime dönüşüyor. 26 Ocak’ta İstanbul Wolkswagen Arena ve 2 Şubat’ta Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Canlı orkestra performansı eşliğinde, dev beyaz perdede yeniden hayat bulan bu görsel ve işitsel şölen, izleyenleri Afrika’nın sonsuz savanalarından Krallığın kalbine kadar sürükleyerek nostalji dolu bir maceraya davet ediyor.

Orkestra Grammy adayı genç besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz tarafından yönetilecek. Animasyon, sessiz film, belgesel, TV dizileri, video oyunları ve sahne müzikalleri gibi çok çeşitli türlerde çalışan genç bir orkestra şefi ve besteci olan Esin Aydıngöz, eğitimini Berklee College of Music'de tamamladı ve pek çok uluslararası orkestrayı yönetti.

Tim Burton’ın Emmy ödüllü Netflix dizisi ‘’Wednesday’’de yer alan “Paint it Black”in çello düzenlemesiyle 2024 yılında Grammy Ödülü’ne aday gösterildi ve düzenlemesi Spotify’da 28 milyondan fazla dinlenerek Billboard klasik listelerinde 1 numaraya ulaştı.

ASLAN KRAL KONUSU



Simba, babası Kral Mufasa’nın izinden giderek, Afrika'nın kalbinde krallığının geleceğini şekillendirecek büyük bir lider olmaya hazırlanıyor. Ancak, tahtın varisi olmak isteyen tehlikeli bir rakip, her şeyi değiştirebilir. İhanet, dostluk ve cesaret dolu bu unutulmaz yolculukta Simba, kaybettiği güveni ve liderliğini yeniden kazanmak için geri dönmeye karar veriyor.

