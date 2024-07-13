Aslı Enver ekranlara geri dönüyor

Berkin Gökbudak ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Enver'in yeni projesi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Enver "Kuşatma" adlı dizide rol alacak.

Meriç Acemi'nin senaryosunu üstleneceği dizi, dijital platformda yayınlanacak.

Uluç Bayraktar ise dizinin yönetmenliğini üstlenecek. Dizi oldukça zor iki karakter olan Nihal ve Osman’ın karşılıklı hamlelerle adeta bir satranç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını ve kuşatmaya konu olan yalının derinliklerindeki gizemli ve sarsıcı hikâyeyi konu alıyor.