Aslı Enver ekranlara geri dönüyor

Birkaç gün önce kızının 1. yaş gününü kutlayan Aslı Enver yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkacak.

Aslı Enver ekranlara geri dönüyor

Berkin Gökbudak ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan , 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Enver'in yeni projesi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Enver "Kuşatma" adlı dizide rol alacak.
Meriç Acemi'nin senaryosunu üstleneceği dizi, dijital platformda yayınlanacak.

Uluç Bayraktar ise dizinin yönetmenliğini üstlenecek. Dizi oldukça zor iki karakter olan Nihal ve Osman’ın karşılıklı hamlelerle adeta bir satranç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını ve kuşatmaya konu olan yalının derinliklerindeki gizemli ve sarsıcı hikâyeyi konu alıyor. 

Aslı Enver ile kızı Elay'ın sahil keyfi

Aslı Enver ile kızı Elay'ın sahil keyfi

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