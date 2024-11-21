Aslı Enver ile Engin Akyürek başrolde: Old Money

Engin Akyürek ile Aslı Enver aynı dizide buluşuyor. İkili, dijital bir platformda yayınlanacak olan "Old Money" adlı dizide başrolleri paylaşacak. Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu ise Meriç Acemi kaleme alacak.

Dizinin gelecek yıl izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Enver dizide "Nihal", Akyürek ise "Osman" karakterine hayat verecek.

Dizinin konusu ise şöyle: Oyunu değiştirebilen kazanır. Bir yanda, hayata sıfır noktasından gelmiş, çok sert ve güçlü hamlelerle, oldukça varlıklı ve başarılı olmuş Osman... Diğer yanda, nesillerdir varlıklı ve denizci bir ailenin temsilcisi, diplomasi üstadı Nihal... Bu hikaye, eski para ile yeni paranın savaşının, güçle aklın çarpışmasının ve iki sert karakterin aşık olmalarının hikayesi.



KADRODA KİMLER VAR?

Dizinin kadrosunda ise Engin Akyürek, Aslı Enver, Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Zeynep Oymak, Armağan Oğuz ve Ahmet Utlu gibi isimler yer alıyor.