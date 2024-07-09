Ata Demirer Gazinosu sanatseverlerle buluşmaya devam edecek

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı oluşturan Ata Demirer, "Ata Demirer Gazinosu"yla yaz turnesinde sanatseverlerle buluşacak.



BKM organizasyonu ile gerçekleştirilecek turne 11 Temmuz'da başlayacak.

Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile seyirci karşısında olacak Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğe, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve stand-up gösterileri ile sahnede alacak.



Demirer, 11 Temmuz'da Balıkesir Ayvalık Amfi Tiyatro, 12 Temmuz'da Altınoluk Amfi Tiyatro, 14 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro, 16 Temmuz'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 17 Temmuz'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 5 Ağustos'ta Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu, 11 Ağustos'ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, 12 Ağustos'ta Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da, 30 Ağustos'ta ise Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda performans sergileyecek.

