Ata Demirer Gazinosu yaz turnesinin detayları belli oldu

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan Ata Demirer, “Ata Demirer Gazinosu” ile yaz turnesine çıkacak.

Ata Demirer Gazinosu yaz turnesinin detayları belli oldu

Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileri ile eğlenceyi Açıkhava sahnelerine taşıyor.

Stand-up, film, albüm ve dizi projeleri ile ilklerin öncüsü olan, Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan Ata Demirer, Gazinosu ile; Ayvalık, Altınoluk, Bodrum, İzmir, Bursa, Çeşme, Kuşadası ve Antalya’da gerçekleşecek yaz turnesi ile 8 şehirde sevenleri ile buluşacak. İşte tarihler:

11 Temmuz: Ayvalık Amfi Tiyatro, Balıkesir
12 Temmuz: Altınoluk Amfi Tiyatro, Balıkesir
14 Temmuz: Bodrum Antik Tiyatro, Muğla
16 Temmuz: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir
17 Temmuz: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir
5 Ağustos   : Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu, Bursa
11 Ağustos : Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, İzmir
12 Ağustos : Altın Güvercin Amfi Tiyatro, Aydın
30 Ağustos : Antalya Açıkhava Tiyatrosu, Antalya

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