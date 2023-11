Atatürk 1881-1919 filminin yapımcısı Saner Ayar: Dünyaya Atatürk’ü anlatmamız lazım

"BİZ TÜRKİYE’DEN ÇEKİLİYORUZ DEDİLER"

Ünlü yapımcu sözlerine "Atatürk hiç yerinde durmamış. Tarih kitaplarında olmayan ya da çok sık bahsedilmeyen Bitlis Müdafaası var mesela Rus devrimini tetikliyor, Avrupa’nın kaderini değiştiriyor. Bazı şeylere ikinci filmimizde yer verdik. Dijital platform çok beğendi, biz her şeyi hazırladık, kontrat noktasındayız ve bize ‘Biz Türkiye’den çekiliyoruz’ dediler. Başka bir dijital platform geldi, 100. yıl için istiyoruz dedi, bu arada biz bütçenin %65-70’ini harcamışız, her şeyimiz hazır kostümler vs. cebimizden harcıyoruz her şeyi çünkü diğer dijital platform sözleşmeyi imzalamadan gitti. Böyle olunca yapalım dedik; sözleşme imzalandı, paramızı aldık, 6 bölüm dizi şeklinde işi çektik sonra dediler ki biz de Türkiye’den gidiyoruz. Atatürk ile birlikte sipariş ettikleri hiçbir proje yok" diye devam etti.