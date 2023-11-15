Atatürk 1881-1919 filminin yapımcısı Saner Ayar: Dünyaya Atatürk’ü anlatmamız lazım

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu yapımcı Saner Ayar oldu. Ayar, Atatürk 1881-1919 filmiyle ilgili soruları yanıtladı.
Saner Ayar son günlerde filmle ilgili olarak yaşanan olaylarla ilgili “2019’da senaristimiz Necati ile otururken sürekli konuştuk. ‘Bütün hayatım boyunca Atatürk filmini yapmak istedim, sen yazacaksan yapalım’ dedim. Öyle bir yapmalıyız ki Cumhuriyet'in 100. yılına hazır olmamız gerekiyor. Danışmanlarla birlikte muazzam bir senaryo geldi film olarak. Bu insan Atatürk’ü anlatan bir sinema filmiydi, dram Atatürk ya da belgesel Atatürk değildi. Bakmaları için gönderdik karşı taraf bayıldı, istediler filmi fakat 14-15 milyon dolar gibi bir bütçe gerekiyordu. Karşı taraf ödeyemeyeceğini söyleyip, aynı parayı size verelim bu filmi 6’ya bölelim dizi yapalım ve 6 bölüm dizi olarak ödeyelim denildi. Peki dedik, biz aynı senaryoyu çekecektik" ifadelerini kullandı.
"BİZ TÜRKİYE’DEN ÇEKİLİYORUZ DEDİLER"
Ünlü yapımcu sözlerine "Atatürk hiç yerinde durmamış. Tarih kitaplarında olmayan ya da çok sık bahsedilmeyen Bitlis Müdafaası var mesela Rus devrimini tetikliyor, Avrupa’nın kaderini değiştiriyor. Bazı şeylere ikinci filmimizde yer verdik. Dijital platform çok beğendi, biz her şeyi hazırladık, kontrat noktasındayız ve bize ‘Biz Türkiye’den çekiliyoruz’ dediler. Başka bir dijital platform geldi, 100. yıl için istiyoruz dedi, bu arada biz bütçenin %65-70’ini harcamışız, her şeyimiz hazır kostümler vs. cebimizden harcıyoruz her şeyi çünkü diğer dijital platform sözleşmeyi imzalamadan gitti. Böyle olunca yapalım dedik; sözleşme imzalandı, paramızı aldık, 6 bölüm dizi şeklinde işi çektik sonra dediler ki biz de Türkiye’den gidiyoruz. Atatürk ile birlikte sipariş ettikleri hiçbir proje yok" diye devam etti.
"ÇOK ENGEL ÇIKTI AMA FİLM KENDİ YOLUNU ÇİZDİ"
Yapımcı "Platform açısından çok teknik bir karardı. Bir sıkıntı vardı, kaldırılan içeriklerden biri Atatürk içeriğiydi. Bizlerin hassasiyetiydi. Oyunculardan tek ricam konuşmamalarıydı bu konular üzerine çünkü ne söyleseler tepki alabilirlerdi. 6 bölüm dizimizi 2 filme dönüştürdük. Doğumundan 1915’e kadar ilk film, ikinci film ise 1915’ten 1919’a kadar. İkinci 5 Ocak’ta vizyona girecek. 19 Mayıs dahil değil çünkü devam filmi gelecek; 19 Mayıs 1919 ve 28 Ekim 1923’ü konu alacak. 6 yaş üstü çocuklar gidebilir. Filmin önüne çok engel çıktı ama film kendi yolunu çizdi" dedi.
3 Kasım’da vizyona giren ilk filmin açıklara en çok gişe ile açılan Türk draması olduğunu belirten Saner Ayar, filmin 16 Kasım Perşembe günü Balkanlar’da ve orta doğu ülkelerinde vizyona gireceğini de belirtti.
"DÜNYAYA ATATÜRK’Ü ANLATMAMIZ LAZIM"
Atatürk filminin Amerika’da da iki film olarak vizyona gireceğini belirten Saner Ayar, “Çin’de sansür kurulu var onay alırsak gireceğiz. Güney Amerika'yla imzayı atmak üzereyiz. Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, Avustralya, Berlin, Paris, Bakü, Dubai’de vizyondayız. Fakat mesela oralarda giriyoruz ama galaları iptal etmek durumunda kaldık güvenlik nedeniyle çünkü konu Atatürk olunca Türkler’in Atatürk’ü dünyaya anlatmaması için birçok terör örgütü elinden geleni ardına koymuyor. Dünya ile Atatürk’ün savaşı bitmemiş. Müthiş tehditler alırken yapamazdık. Dünyaya Atatürk’ü anlatmamız lazım. Breaking Bad'in yapımcısı Christina Wayne bana böyle bir lideri tanımamış olmaktan, bilmiyor olmaktan dolayı utandığını söyledi. O nedenle bizim anlatmamız lazım.” dedi.
EN ÇOK İZLENEN FİLM
Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "Atatürk 1881 - 1919 (1. Film)" 279 bin 592 seyirci tarafından izlenerek ikinci haftasında da gişenin zirvesinde yer aldı. Film vizyona girdiği günden bu yana toplamda 750 bin 120 seyirciye ulaşmayı başardı.
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