Atatürk dizisinde Aras Bulut İynemli'nin partneri Emma Watson olacak

Yıldız oyuncu Emma Watson, Disney Plus’ın Atatürk dizisinde Aras Bulut İynemli ile kamera karşısına geçecek.

Atatürk dizisinde Aras Bulut İynemli'nin partneri Emma Watson olacak

Haberler 06.04.2022 - 17:03

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Haziran ayında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak olan Disney Plus’ın merakla beklenen projelerinin başında Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisi geliyor. Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide yerli oyuncuların yanı sıra yabancı starlar da rol alacak.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Harry Potter ile yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emma Watson, İynemli ile birlikte kamera karşısına geçecek.

İlk sezonu 6 bölüm olarak tasarlanan Atatürk dizisinin müziklerine Oscarlı müzisyen Hans Zimmer imza atacak.

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