Atatürk filmi 2. kısım ne zaman vizyona girecek? Tarih belli oldu

Atatürk filminin 2. kısmı için nefesler tutuldu. İzleyenlere hem özlem hem de oldukça duygusal anlar yaşatan filmin 2. kısmı merakla bekleniyor. Peki, Atatürk filmi 2. kısım ne zaman vizyona girecek?
ATATÜRK 2. FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Hazırlığı 1,5 yıl, çekimleri yaklaşık 4,5 ay süren Atatürk 1881-1919, sinemada iki film olarak yayınlanacak. 1. Film, televizyonda 75 dakikalık özel yayının ardından 3 Kasım’da 132 dakika uzunluğundaki sinema versiyonuyla izleyiciyle buluştu.
İkinci film 5 Ocak’ta sinemada izleyiciyle buluşacak. Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan “Atatürk 1881-1919”, Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor.
ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden - Zübeyde Hanım
Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
Sarp Akkaya - Enver Paşa
Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
Esra Bilgiç - Madam Corinne
Sahra Şaş - Makbule Atadan
Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
Beran Kotan - Ömer Naci
Darko Perić - Stiliyan Kovaçev
Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders
Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu
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