Atatürk filmi 2. kısım ne zaman vizyona girecek? Tarih belli oldu

Atatürk filminin 2. kısmı için nefesler tutuldu. İzleyenlere hem özlem hem de oldukça duygusal anlar yaşatan filmin 2. kısmı merakla bekleniyor. Peki, Atatürk filmi 2. kısım ne zaman vizyona girecek?



ATATÜRK 2. FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Hazırlığı 1,5 yıl, çekimleri yaklaşık 4,5 ay süren Atatürk 1881-1919, sinemada iki film olarak yayınlanacak. 1. Film, televizyonda 75 dakikalık özel yayının ardından 3 Kasım’da 132 dakika uzunluğundaki sinema versiyonuyla izleyiciyle buluştu.



İkinci film 5 Ocak’ta sinemada izleyiciyle buluşacak. Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan “Atatürk 1881-1919”, Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor.



ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?



Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk



Songül Öden - Zübeyde Hanım



Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi



Sarp Akkaya - Enver Paşa



Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy



Esra Bilgiç - Madam Corinne



Sahra Şaş - Makbule Atadan



Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar



Beran Kotan - Ömer Naci



Darko Perić - Stiliyan Kovaçev



Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders



Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu