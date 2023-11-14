Atatürk filmi 2. kısım ne zaman vizyona girecek? Tarih belli oldu

Atatürk filmi 2. kısmın ne zaman vizyona gireceğine yönelik tarih araştırmaları başladı. Atatürk 1881-1919 filminin ilk kısmı sinemalarda vizyona girdi. Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan "Atatürk 1881-1919" filminin devamında Milli Mücadele'ye giden yolda kahramana dönüşme hikayesi anlatılacak. Peki, Atatürk filmi 2. kısım ne zaman vizyona girecek?

Atatürk filmi 2. kısım ne zaman vizyona girecek? Tarih belli oldu

filminin 2. kısmı için nefesler tutuldu. İzleyenlere hem özlem hem de oldukça duygusal anlar yaşatan filmin 2. kısmı merakla bekleniyor. Peki, Atatürk filmi 2. kısım ne zaman vizyona girecek?

ATATÜRK 2. FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Hazırlığı 1,5 yıl, çekimleri yaklaşık 4,5 ay süren Atatürk 1881-1919, sinemada iki film olarak yayınlanacak. 1. , televizyonda 75 dakikalık özel yayının ardından 3 Kasım’da 132 dakika uzunluğundaki versiyonuyla izleyiciyle buluştu.

İkinci film 5 Ocak’ta sinemada izleyiciyle buluşacak. Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan “Atatürk 1881-1919”, Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor.

Atatürk filmi 2. kısım ne zaman vizyona girecek? Tarih belli oldu - 1

ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

Songül Öden - Zübeyde Hanım

Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

Sarp Akkaya - Enver Paşa

Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

Esra Bilgiç - Madam Corinne

Sahra Şaş - Makbule Atadan

Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

Beran Kotan - Ömer Naci

Darko Perić - Stiliyan Kovaçev

Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders

Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...