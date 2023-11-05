Atatürk filmi ABD'de gösterildi

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, kültürel alışverişe, sanatsal işbirliğine ve Türk sinemasının küresel sahnedeki önemine vurgu yaparak film gösteriminin sadece Türk kültürünün kutlaması olduğu değerlendirmesini yaptı.



Konuklar ise Disney Plus platformunda filmin yayımlanmasının önüne geçen lobi faaliyetlerini eleştirdi.



Etkinliğe Başkanı Barbaros Tapan, yoğun destek ve katılımdan ötürü memnuniyetini ifade ederek "Hollywood’da parladık, Türkiye'miz yabancı misafirleri büyüledi" dedi.



Uluslararası camiada Türk sinemasının etkisini gösteren etkinliğe Engin Altan Düzyatan, Aras Bulut İynemli, Meryem Uzerli, Ebru Şahin ve Fadik Atasoy gibi pek çok oyuncu katıldı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun