Atatürk filmi ABD'de gösterildi

ABD'nin Los Angeles şehrinde Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde "Atatürk" filminin gösterimi yapıldı.

Atatürk filmi ABD'de gösterildi

ABD'de Hollywood Türk ve Drama Günleri etkinliğinde "" filmi gösterildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle düzenlenen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum'un yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdürü Erkin Yılmaz katıldı.

Los Angeles'ta bulunan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve askeri dehasını anlatan "Atatürk" filmi gösterildi.

Atatürk filmi ABD'de gösterildi - 1

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, kültürel alışverişe, sanatsal işbirliğine ve Türk sinemasının küresel sahnedeki önemine vurgu yaparak film gösteriminin sadece Türk kültürünün kutlaması olduğu değerlendirmesini yaptı.

Konuklar ise Disney Plus platformunda filmin yayımlanmasının önüne geçen lobi faaliyetlerini eleştirdi.

Etkinliğe Başkanı Barbaros Tapan, yoğun destek ve katılımdan ötürü memnuniyetini ifade ederek "Hollywood’da parladık, Türkiye'miz yabancı misafirleri büyüledi" dedi.

Atatürk filmi ABD'de gösterildi - 2

Uluslararası camiada Türk sinemasının etkisini gösteren etkinliğe Engin Altan Düzyatan, Aras Bulut İynemli, Meryem Uzerli, Ebru Şahin ve Fadik Atasoy gibi pek çok oyuncu katıldı.

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