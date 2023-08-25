Atatürk filminin ilk fragmanı yayınlandı

"DÜNYADA İZLENMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Öte yandan Aras Bulut İynemli, Disney Plus'un "Atatürk" dizisini iptal etmesiyle ilgili "Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" demişti.