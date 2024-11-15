Atatürk ile Latife Hanım'ın evliliğini konu alan danslı anlatım İzmir'de sahnelenecek

Olten Filarmoni Orkestrası'ndan yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde Olten Sanat Vakfı tarafından özel bir performans gösterisi tasarlandı. Klasik müzik ve balenin sentezi olarak hazırlanan "Kemal ile Latife" eserinin 20 Kasım'daki ilk temsilinde Tolga Taviş yönetimindeki orkestraya, Burcu Sürmeli Borovalı'nın koreografisiyle İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları eşlik edecek. Cemal Necip Gürel'in kaleme aldığı metni ise Hakan Gerçek seslendirecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Burcu Sürmeli Borovalı, eserin Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım'ın 1923-1925 yılları arasında geçen evliliklerini sahneye taşıdığını anlattı.



Borovalı, eserde 20'li yaşlarının başında, İzmirli, çok iyi eğitim almış, yabancı dil bilen, piyano çalan, ata binen, kendinden emin bir tüccar kızı Latife ile destanlar yazan ama aynı zamanda halk insanlığından vazgeçmeyen Kemal'in hikayesinin anlatıldığını aktardı.



Danslı anlatım, 20 Kasım saat 20.30'da Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahneye konulacak.

