'Atatürk: İz Bırakan İlkler Dev Portreler' sergisi açıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yılında Büyükçekmece'de çeşitli törenlerle anıldı. Büyükçekmece Belediyesi de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında ressam Ergün Başar’ın ‘Atatürk: İz Bırakan İlkler Dev Portreler’ sergisinin açılışına ev sahipliği yaptı.



Büyükçekmece Kültürpark Kervansaray’da gerçekleşen program kapsamında dev Atatürk portrelerinin dışında Aziz Sancar, Uğur Mumcu, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kara Fatma, Nazım Hikmet, Aziz Sancar, Türkan Saylan, Atila İlhan gibi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ilerleyen alanında başarılı insanların da yer aldığı çoğunluğu 200x260 santimetrelik 41 dev portre ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

75 ESER İÇİNDEN 41 PORTRE SEÇİLDİ



Sergi açılışının ardından tarihçi- yazar Sacide Bolcan ve ressam Ergün Başar’ın konuşmacı olduğu ‘Atatürk’ün Ardından’ konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Ressam Ergün Başar ise “Sonuçta biz burada Atatürk’e olan vefa borcumuzu ödüyoruz. Yaklaşık 75 eser içinden 41 portre seçildi ve buraya asıldı. Bunların hepsi, önemli ve unutulmayan kişilerden oluşuyor. Örneğin, ‘Kara Fatma’yı kaç kişi biliyor?’ Biz bilinmeyenleri bildirmek için yapıyoruz. Biyografilerini koymamızın dışında, 300 kişiyle Kuva-yi Milliye’ye katılan bir kişidir Kara Fatma. Ben okudukça Atatürk’ün arkasında müthiş bir halk desteği, onu destekleyen kadınlar olduğunu görüyorum. Bundan sonraki sergide daha fazla kadın portresi olacak” dedi.