Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Müzikhaller'

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Türk müzikal tarihinde yer etmiş, unutulmaz şarkı ve operetleri 'Müzikhaller' ile yeniden izleyicilerle buluşturuyor. Yönetmenliğini Can Şıkyıldız’ın, süpervizörlüğünü Elif Erdal ve Mine Tüfekçioğlu’nun üstlendiği Müzikhaller, Türk müzikallerinden anılarda yer etmiş, kulaklara yerleşmiş bir seçkiyi kapsıyor. Muhlis Sabahattin Ezgi, Cemal / Ekrem Reşit Rey, Cem İdiz, Yalçın Tura, Timur Selçuk, Atilla Özdemiroğlu, Gürkan Çakıcı, Soner Olgun gibi önemli bestecilerin eserlerinin yer aldığı seçkiyi İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları kendi yorumlarıyla çalıp seslendirecekler.



Nazlı Uğurtaş, Rojhat Özsoy, Zeynep Kızıltan, Meriç Akay ve Ebru Kaymakçı’nın vokallerini üstlendiği Müzikhaller’de piyano ve vokalde Türkü Deyiş Çınar, vokal ve gitarda Doruk Ordu, vokal ve kemanda Çiçek Üstün, vokal ve kontrbasta Görkem Koyuncu, vokal ve klarnette Evrim Kırcı, vokal, bağlama ve perküsyonda Tolga Kortunay, vokal ve konsertinada Can Yılmaz, davulda Can Şıkyıldız, vokal ve davulda Cansın Bezircilioğlu ve Evren Akyürek yer alacak.