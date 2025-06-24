Atatürk Köşkü'nü 112 bin 831 kişi ziyaret etti

Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Köşkü'nü ziyaret edenlerin sayısının geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 47 artarak 112 bin 831'e ulaştığı belirtildi.



Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki diğer turizm destinasyonlarında da ziyaretçi artışı yaşandığı vurgulanan açıklamada, Kızlar Manastırı'nı 9 bin 119, Çal Mağarası'nı 37 bin 200, Trabzon Şehir Müzesi'ni ise 9 bin 969 kişinin ziyaret ettiği kaydedildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şunları kaydetti:



"Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi yapılarımıza ve kültürel mirasımıza sahip çıkmakla kalmıyor, bu değerleri halkımızla ve ziyaretçilerimizle buluşturmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Atatürk Köşkü gibi simge mekanlarımızda ulaştığımız rekor ziyaretçi sayıları, yürüttüğümüz tanıtım, restorasyon ve ulaşım çalışmalarının başarısını açıkça ortaya koyuyor. Amacımız bu ilgiyi kalıcı hale getirerek Trabzon'u kültür turizminin öncü şehirlerinden biri yapmak. Büyükşehir Belediyesi olarak müzelerimizin altyapılarını güçlendirmeye, dijital rehberlik ve yeni düzenleme projeleriyle ziyaretçi deneyimini artırmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi, bu eşsiz mirası yerinde görmeye davet ediyoruz."