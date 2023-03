Atatürk'ün annesinin hayatını konu alan "Zübeyde" filminin çekimlerine başlandı

"TOPLUMDA HERKESE DOKUNACAK HİKAYE"



Yıldırım, Cumhuriyetin 100. yılı olmasının yanı sıra bir kahramanın annesini anlatmak üzere yola çıktıkları için de filmin önemli olduğuna işaret ederek, "Her onurlu savaşçının bir bekleyeni vardır. Bu bir de anne olunca duygular bambaşka bir yere taşınıyor. Toplumda herkese dokunacak bir ana-oğul hikayesi her şeyden önce ama oğul Mustafa Kemal olunca da hikaye bambaşka bir yere taşınıyor tabii. Anne-oğul ilişkisi anlattığımız için de herkes kendinden bir şey bulacak" dedi.



Filmin gişede kendini göstereceğini, ortak yapımcısı olduğu Müslüm filmindeki gibi sinema salonlarını dolduracaklarını dile getiren Yıldırım, Müslüm'de yakaladıkları izleyici sayısını geçmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.



FİLM HAKKINDA



Zübeyde karakterini Aslıhan Güner'in oynayacağı filmde Alican Yücesoy, Emre Kınay, Devrim Nas ve Sitare Akbaş rol alacak. Senaryosunu İlber Tekinsoy'un kaleme aldığı filmin yapımcılığını Nuri Yıldırım ile Alper Tosun üstleniyor.



Zor şartlar altında altı çocuğunun dördünü küçük yaşta hastalıklar nedeniyle kaybetmiş bir annenin, cesaret, dirayet ve metanetle Mustafa Kemal'i yetiştirme sürecine ışık tutan filmde, Atatürk'ün annesiyle ilişkisi, yaşadığı çatışmalar ve yaşanan zorluklar beyaz perdeye taşınıyor. Çocuğuna bir çınar gölgesi olup, her şartta muhtaç olduğu şefkat ve sevgiyi gösteren bir annenin hikayesini anlatan yapımın, 29 Ekim haftasında vizyona girmesi planlanıyor.



Yapımcılığını ICNN Yapım’ın üstlendiği filmin gişe gelirinin bir bölümü, Darüşşafaka Vakfına bağışlanacak.