Ateşin Gölgesi Yoktur sergisi sanatseverlerle buluştu

Vision Art Platform 'Ateşin Gölgesi Yoktur' ismini taşıyan yeni sergisiyle Mehmet Öğüt’ün kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ateşin Gölgesi Yoktur sergisi sanatseverlerle buluştu

Haberler 26.05.2022 - 16:21

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Mehmet Öğüt’ün solo sergisi 'Ateşin Gölgesi Yoktur' sanatçının uzun yıllardır geliştirdiği teknikle yaptığı ateş resimlerini, yeni dönem işleriyle bir araya getiriyor.

Sanatçı taş, su, ateş gibi doğal unsurları olduğu gibi polaroid fotoğraf kağıdını, mekanik hareketi ve videonun dijital yüzeyini de aynı soruları derinleştirmek için kullanıyor.

Ezgi Bakçay küratörlüğünde gerçekleşen sergi, 28 Haziran’a kadar Vision Art Platform Akaretler No:35’te hafta içi 11.00-18.00, hafta sonu 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

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