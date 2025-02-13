Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü şarkıcı Atiye, Lady Gaga'ya dava açıyor. Dün gece bir filmin galasına katılan Atiye ve eşi müzik yönetmeni Erol Sebebci konuyla ilgili açıklamada bulundu.



Magazin Burada'ya konuşan Erol Sebebci "Biz hiç duymadık önce. Bu benzerliği bize fanlar haber verdi. İkisinin de ismi "Abracadabra" ama bir sound (müzik) benzerliği de var... Ben bu konuyla ilgilenmek istemiyorum ama avukatlar, bu konudaki uzmanlar ilgileniyor. Siz ne kadar biliyorsanız, biz de o kadar biliyoruz ama benim tahminim, önce uzlaşma yoluna gidecekler" açıklamasında bulundu.

