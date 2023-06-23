Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" izleyenleri sarstı: Korku filmi gibi

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, yılın en merak edilen filmlerinden biri. 21 Temmuz'da vizyona girecek olan filmin yönetmeni Christopher Nolan, izleyicileri nelerin beklediğiyle ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu.
Wired dergisine konuşan 52 yaşındaki yönetmen, film vizyona girmeden önce izleme şansı elde edenlerin salondan "sarsılmış" bir şekilde ayrıldığını dil getirdi.
"KONUŞAMIYORLAR"
Nolan, "Bazıları salondan sarsılmış bir şekilde ayrıldı. Konuşamıyorlar. Bir korku unsuru var. Ama karakterlerin sahip olduğu sevgi ve ilişkilerinin barındırdığı sevgi, şimdiye kadar çektiklerim kadar güçlü" dedi.
"BİR TÜR KORKU FİLMİ"
Yönetmen sözlerine "Bu yoğun bir hikaye olduğu için yoğun bir deneyim. Geçenlerde bir sinemacıya gösterdim ve bunun bir tür korku filmi olduğunu söyledi. Katılmıyor değilim" diyerek devam etti.
Film, Kai Bird ileMartin J. Sherwin’in yazdığı Pulitzer ödüllü "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" adlı kitabına dayanıyor. Tarihçi Kai Bird, filmi izledikten sonra "Şaşkın bir durumdayım. Duygusal anlamda iyileşme sürecindeyim" dedi.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Julius Robert Oppenheimer'ın nükleer bombasının gelişim sürecindeki rolünü ele alan film, Margot Robbie'nin başrolde olduğu "Barbie" filmiyle aynı anda vizyona girecek.
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