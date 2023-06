Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" izleyenleri sarstı: Korku filmi gibi

"BİR TÜR KORKU FİLMİ"

Yönetmen sözlerine "Bu yoğun bir hikaye olduğu için yoğun bir deneyim. Geçenlerde bir sinemacıya gösterdim ve bunun bir tür korku filmi olduğunu söyledi. Katılmıyor değilim" diyerek devam etti.

Film, Kai Bird ileMartin J. Sherwin’in yazdığı Pulitzer ödüllü "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" adlı kitabına dayanıyor. Tarihçi Kai Bird, filmi izledikten sonra "Şaşkın bir durumdayım. Duygusal anlamda iyileşme sürecindeyim" dedi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Julius Robert Oppenheimer'ın nükleer bombasının gelişim sürecindeki rolünü ele alan film, Margot Robbie'nin başrolde olduğu "Barbie" filmiyle aynı anda vizyona girecek.