Austin Butler'dan "Açlık Oyunları" itirafı

Baz Luhrmann imzalı "Elvis" filminindeki performansıyla Altın Küre kazanan ve Oscar'a aday gösterilen Austin Butler, Yeni filmi Motorcular'ın (The Bikeriders) tanıtımı için BuzzFeed Celeb'in YouTube programına konuk oldu.

"Dune: Part Two"da da rol alan Butler, "İnsanların seçmelerine katıldığınızı öğrendiğinde şaşıracağı rol nedir?" sorusunu yanıtladı.