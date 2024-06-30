Austin Butler'dan "Açlık Oyunları" itirafı

Şimdilerde "The Bikeriders" filmiyle gündemde olan Austin Butler, Açlık Oyunları'ndaki (The Hunger Games) erkek başrol rolü için seçmelerde başarısız olduğunu açıkladı.

Austin Butler'dan "Açlık Oyunları" itirafı

Baz Luhrmann imzalı "Elvis" filminindeki performansıyla Altın Küre kazanan ve Oscar'a aday gösterilen Austin Butler, Yeni filmi Motorcular'ın (The Bikeriders) tanıtımı için BuzzFeed Celeb'in YouTube programına konuk oldu.

"Dune: Part Two"da da rol alan Butler, "İnsanların seçmelerine katıldığınızı öğrendiğinde şaşıracağı rol nedir?" sorusunu yanıtladı.

Austin Butler'dan "Açlık Oyunları" itirafı - 1

"GERİ ARANDIĞIMI BİLE SANMIYORUM"

Ünlü oyuncu, "Açlık Oyunları'nın (The Hunger Games) seçmelerine katıldım ve hiçbir rolü alamadım. Geri arandığımı bile sanmıyorum" dedi.

Distopik üçlemenin başrolündeki Peeta Mellark karakteri, Jennifer Lawrence ve Liam Hemsworth'le birlikte rol alan Josh Hutcherson'a gitmişti.

Butler, Hutcherson'ın performansını överek onun rolünde harika olduğunu söyledi.

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