Austin Butler'dan "Karayip Korsanları" açıklaması

"DOKUNMASI ZOR BİR FİLM"



Karayip Korsanları'nı çok sevdiğini vurgulalayarak "Bu bana çocukluğumu hatırlattı" dedi ve ekledi:



"İlkokuldayken en sevdiğiniz müziğin, en sevdiğiniz aktörlerin olduğu posterler yapardık. Ve o zamanlar, kaçıncı sınıf olduğunu bilmiyorum, dördüncü sınıf, üçüncü sınıf ya da öyle bir şey olmalı... Ama Karayip Korsanları vardı. Dokunması zor bir film çünkü çok iyi yapmışlar. Johnny'nin yaptıklarına bayılmıştım."