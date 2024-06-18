Austin Butler'dan "Karayip Korsanları" açıklaması

Baz Luhrmann imzalı "Elvis" filminindeki performansıyla Altın Küre kazanan ve Oscar'a aday gösterilen Austin Butler, Karayip Korsanları'nın yeniden çevriminde rol alacağına dair söylentilere açıklık getirdi.
Yeni filmi Motorcular'ın (The Bikeriders) tanıtımı sırasında Entertainment Tonight'a konuşan ünlü oyuncu, Karayip Korsanları'nda rol alacağı iddialarıyla ilgili "Gerçekten mi? Böyle bir şey duymadım" ifadelerini kullandı.
"DOKUNMASI ZOR BİR FİLM"
Karayip Korsanları'nı çok sevdiğini vurgulalayarak "Bu bana çocukluğumu hatırlattı" dedi ve ekledi:
"İlkokuldayken en sevdiğiniz müziğin, en sevdiğiniz aktörlerin olduğu posterler yapardık. Ve o zamanlar, kaçıncı sınıf olduğunu bilmiyorum, dördüncü sınıf, üçüncü sınıf ya da öyle bir şey olmalı... Ama Karayip Korsanları vardı. Dokunması zor bir film çünkü çok iyi yapmışlar. Johnny'nin yaptıklarına bayılmıştım."
"KARAYİP KORSANLARI" YENİ BİR FİLMLE YENİDEN BAŞLAYACAK
Johnny Depp, Karayip Korsanları serisinin ilk 5 filminde Kaptan Jack Sparrow rolünde hayranlarıyla buluşmuştu. Şimdilerde ise serinin 6. bir yapımla sıfırdan başlatılması planlanıyor.
Yapımcı Jerry Bruckheimer geçen ay yaptığı açıklamada, "iki yeni filmin" geliştirilmekte olduğunu söylemiş ve Depp'in gelecek filmlerde rol alıp almayacağı ile ilgili "Depp'in seride olmasını seviyorum. O harika bir aktör ve iyi bir arkadaş. Onunla konuştum ama ne olacağını göreceğiz" demişti.
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