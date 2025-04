Avatar: Son Hava Bükücü film oluyor

Avatar: The Last Airbender animasyon serisi beyazperdeye uyarlanıyor. CinemaCon 2025 etkinliğinde merakla beklenen filmin adı açıklandı.



Filmin adı "The Legend of Aang: The Last Airbender" olacak. Dört büyük element ulusuna bölünmüş fantastik bir dünyayı konu alan filmin seslendirme kadrosunda Dave Bautista, Steven Yeun ve Eric Nam yer alacak. Lauren Montgomery ve William Mata'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin vizyon tarihi ise 30 Ocak 2026.

2005-2008 yıllarında ekrana gelen Avatar: Son Hava Bükücü animasyonu, 2010 yılında beyazperdeye uyarlanmıştı. Son Hava Bükücü adını taşıyan filmin yönetmenliğini M. Night Shyamalan üstlenmişti. Devamı çekilmesi planlanan film gişede beklentiyi karşılayamadı.