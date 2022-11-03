‘Avatar: Suyun Yolu’ndan yeni fragman ve afiş

‘Avatar’ filminin devamı olan ve heyecanla beklenen ‘Avatar: Suyun Yolu’ndan yeni fragman yayınlandı. Afişi de görücüye çıkan film 16 Aralık'ta vizyona girecek.

‘Avatar: Suyun Yolu’ndan yeni fragman ve afiş

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tarihinin ve popüler kültürün kült yapımlarından ‘Avatar’ filminin devamı olan heyecanla beklenen ‘Avatar: Suyun Yolu’ndan yeni fragman yayınlandı.

16 Aralık’ta vizyona girecek ve afişi de yayınlanan filmin yönetmen koltuğunda, ilk filmde olduğu gibi Oscar ödüllü yönetmen James Cameron oturuyor.

KONUSU

Üç Oscar ödülüne sahip ‘Avatar’ın 10 yıl sonrasında geçen ‘Avatar: Suyun Yolu’, Sully Ailesi’nin (Jake, Neytiri ve çocukları) hikayesini, karşılaştıkları sorunları, birbirlerini korumak uğruna yapabileceklerini ve hayatta kalma savaşlarını anlatıyor.

‘Avatar: Suyun Yolu’ndan yeni fragman ve afiş - 1

KADROSU

Cameron, tam 12 yılın ardından yeni Avatar filmi ile izleyicileri aksiyon dolu ve heyecan verici bir macera için Pandora’nın büyülü evrenine götürecek. Bu yolculukta hikayenin kahramanları olarak Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Kate Winslet gibi yıldız isimler yer alıyor. James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman ve Shane Salerno’nun senaryosunu kaleme aldığı ‘Avatar: Suyun Yolu’nun yapımcılığını Jon Landau üstlenirken, David Valdes ve Richard Baneham de executive yapımcıları arasında bulunuyor.

Tüm dünyada nefeslerin tutulduğu ‘Avatar: Suyun Yolu’ filminin yayınlanan fragmanına özel, filmden öğelerin yer aldığı dev ölçekte nefes kesici bir ışık şovu Niagara Şelalesi’nde yansıtılacak.

16 Aralık’ta sinemalarda vizyona girecek ve 3D olarak izlenebilecek filmin öncesinde başka nasıl sürprizlerin yaşanacağı merakla bekleniyor.

‘AVATAR: SUYUN YOLU’NDAN YENİ FRAGMAN

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