Avengers: Doomsday filmine Hayley Atwell dahil oldu

Marvel filmlerinde "Agent Carter" karakterine hayat veren İngiliz oyuncu Hayley Atwell, Avengers: Doomsday filmine dahil oldu.

Avengers: Doomsday filmine Hayley Atwell dahil oldu

Canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle akıllarda yer eden .'ın "Avengers: Doomsday" adlı filmde rol alacağı açıklanmıştı. Variety'nin haberine göre, "Kaptan Amerika" rolüyle akıllarda yer eden Chris Evans da kadroya dahil oldu ama oyuncunun hangi rolü canlandıracağı bilinmiyor.

42 yaşındaki İngiliz oyuncu Hayley Atwell de filmin kadrosuna dahil oldu. Deadline'ın haberine göre, oyuncu "Agent Peggy Carter" rolünü yeniden canlandıracak.

Avengers: Doomsday filmine Hayley Atwell dahil oldu - 1

MARVEL'A GERİ DÖNDÜ!

"Sherlock", "Zodiac" ve "Yenilmezler" gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu . Evreninde canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı. Son olarak Avengers: End Game filminde rol alan oyuncu, San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da hayranlarına sürpriz yaptı.

FARKLI BİR ROLÜ CANLANDIRACAK

Etkinliğe katılan oyuncu maskesini çıkardı ve yeni Avengers filminde rol alacağını açıkladı. Amerikalı oyuncu Marvel'in kötü karakterlerinden biri olan Doctor Doom'u canlandıracak. Filmin adı ise Avengers: Doomsday olacak.

Russo Kardeşler ise yine yönetmen koltuğunda oturacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...