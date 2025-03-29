Avengers: Doomsday kadrosunun açıklandığı anlar tarihe geçti
Avengers: Doomsday filminin kadrosunda yer alacak isimler açıklandı. Filmin kadrosunun açıkladığı anlar rekor kırdı.
Sherlock, Zodiac ve Yenilmezler gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Robert Downey Jr. yeni Avengers filminde rol alacak. Amerikalı oyuncu Marvel'in kötü karakterlerinden biri olan Doctor Doom'u canlandıracak. Russo Kardeşler ise yine yönetmen koltuğunda oturacak.
Filmin kadrosu geçtiğimiz günlerde 5 saat 27 dakika boyunca sürdürülen canlı yayınla açıklandı. Deadline'ın haberine göre, dijital izlenme sayısında 275 milyon gibi bir rekora ulaşıldı.
Avenger: Doomsday kadrosunun açıklandığı anlar, Marvel'ın, bu zamana kadar yaptığı canlı yayınlar arasında en yüksek rakama ulaşmasını sağladı. Sosyal medya ise 3,1 milyondan fazla paylaşımda Marvel'ın yeni filminden bahsedildi.
Filmin 1 Mayıs 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.
KADRO BELLİ OLDU
İngiliz oyuncu Hayley Atwell "Agent Peggy Carter" rolünü yeniden canlandıracak. Avengers: Doomsday kadrosuna Chris Hemsworth, Simu Liu, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Florence Pugh, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Lewis Pullman, Letitia Wright, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen ve Winston Duke dahil oldu.
Filmin kadrosunda X-Men serisindeki rolleriyle tanınan Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum ve Jennifer Lawrence'dan önce Mystique karakterini canlandıran Rebecca Romijn yer alacak.
Yeni Fantastic Four filminin yıldızları Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn de sürpriz kadrolu filme dahil oldu.
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