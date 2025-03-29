Avengers: Doomsday kadrosunun açıklandığı anlar tarihe geçti

Sherlock, Zodiac ve Yenilmezler gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Robert Downey Jr. yeni Avengers filminde rol alacak. Amerikalı oyuncu Marvel'in kötü karakterlerinden biri olan Doctor Doom'u canlandıracak. Russo Kardeşler ise yine yönetmen koltuğunda oturacak.

Filmin kadrosu geçtiğimiz günlerde 5 saat 27 dakika boyunca sürdürülen canlı yayınla açıklandı. Deadline'ın haberine göre, dijital izlenme sayısında 275 milyon gibi bir rekora ulaşıldı.

Avenger: Doomsday kadrosunun açıklandığı anlar, Marvel'ın, bu zamana kadar yaptığı canlı yayınlar arasında en yüksek rakama ulaşmasını sağladı. Sosyal medya ise 3,1 milyondan fazla paylaşımda Marvel'ın yeni filminden bahsedildi.

Filmin 1 Mayıs 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.