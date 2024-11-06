Avluda Sinema Film Günleri, Tarihi Sinop Cezaevi'nde düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Nirengi Kültür Sanat Derneğinin ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen "Avluda Sinema Film Günleri", 15-17 Kasım'da Tarihi Sinop Cezaevi'nde gerçekleştirilecek.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, İzzet Arslan'ın yönetmenliğini üstlendiği programda, ulusal ve uluslararası film festivallerinde yer almış ödüllü filmler izleyiciyle buluşacak.



Programda, Selim Evci'nin "Savrulan Zaman", Belkıs Bayrak'ın "Gülizar", Ayçıl Yeltan'ın "Fidan" filmi gösterilecek. Film ekiplerinin katılımıyla, gösterimlerden sonra yönetmen ve oyuncu söyleşileri düzenlenecek.



"Avluda Sinema Film Günleri"ne bu yıl Filistin'deki soykırıma karşı farkındalığı artırmak, empati geliştirmek ve fikir paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla Filistinli yönetmen Nevres Ebu Salih de konuk olacak. Ücretsiz ve halka açık programa ilişkin bilgilere "www.avludasinema.com" adresinden ulaşılabilir.