Avrupa Parlamentosu'nun sinema ödülü 'Nereye Gidiyorsun, Aida?'ya verildi

Haberler - Anadolu Ajansı 08.06.2022 - 17:21
Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Film Akademisi tarafından verilen LUX Avrupa Film Ödülü bu yıl Boşnak yönetmen Jasmila Zbanic'in, Srebrenitsa katliamını konu alan 'Quo Vadis, Aida? filmine verildi.
Ödül, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulu sırasında verildi.
Ödülü AP Başkanı Roberta Metsola'dan alan Boşnak yönetmen Zbanic, Srebrenitsa katliamıyla ilgili filmini hazırlarken Bosna Hersek'teki savaşı Avrupa'da yaşanan son savaş olarak gördüğünü söyledi.
Zbanic, AP milletvekillerine seslenerek, "Avrupalıların Ukrayna'da savaşa nasıl izin verdiğini aklım almıyor. Hepinizi Ukrayna'daki savaşı bitirmenin yolunu bulmaya çağırıyorum" dedi.
AP Başkanı Metsola da filmin Srebrenitsalı kadınlar ve anneler için güçlü bir adalet çağrısı olduğunu dile getirdi. Mesola "Böylesi bir insanlık suçu asla unutulmamalı" diye konuştu.
Ödül töreni sırasında Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic de milletvekillerine konuşma yaptı. Subasic, "Ukrayna'da anneler ağlıyor, çocuklarının kemiklerini arıyor. En azından birkaç anne daha az acı çeksin diye Ukrayna'daki savaşı durdurmanız için size yalvarıyorum" dedi.
Bosna Hersek, Avusturya, Hollanda, Fransa, Polonya, Norveç, Almanya, Romanya ve Türkiye ortak yapımı olan 'Quo Vadis, Aida?' filmi, Srebrenitsa'da 1995 yazında barış gücü askerlerine çevirmenlik yapan Aida'nın hikayesini konu alıyor.
Srebrenitsa'daki olaylar ailesi Birleşmiş Milletler kampında bulunan öğretmen Aida’nın gözünden anlatılıyor.