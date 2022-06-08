Avrupa Parlamentosu'nun sinema ödülü 'Nereye Gidiyorsun, Aida?'ya verildi

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Film Akademisi tarafından verilen LUX Avrupa Film Ödülü bu yıl Boşnak yönetmen Jasmila Zbanic'in, Srebrenitsa katliamını konu alan 'Quo Vadis, Aida? filmine verildi.



Ödül, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulu sırasında verildi.



Ödülü AP Başkanı Roberta Metsola'dan alan Boşnak yönetmen Zbanic, Srebrenitsa katliamıyla ilgili filmini hazırlarken Bosna Hersek'teki savaşı Avrupa'da yaşanan son savaş olarak gördüğünü söyledi.



Zbanic, AP milletvekillerine seslenerek, "Avrupalıların Ukrayna'da savaşa nasıl izin verdiğini aklım almıyor. Hepinizi Ukrayna'daki savaşı bitirmenin yolunu bulmaya çağırıyorum" dedi.



AP Başkanı Metsola da filmin Srebrenitsalı kadınlar ve anneler için güçlü bir adalet çağrısı olduğunu dile getirdi. Mesola "Böylesi bir insanlık suçu asla unutulmamalı" diye konuştu.

