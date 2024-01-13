Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Sarp Apak'tan açıklama

Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı Avrupa Yakası, televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri. 2004-2009 yılları arasında yayınlanan dizinin yeniden ekranlara döneceği iddia edildi.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Dizide "Tanrıverdi" karakterini canlandıran oyuncu Sarp Apak iddialar hakkında konuştu.

Oyuncu, "Öyle bir şey yok. Gülse Birsel yeni bir iş yapacağı için belki onunla ilgili bağdaşlaştırmışlardır. Gülse beni ne zaman çağırsa, oradayım. Onunla başka bağım var. Ama her projede beraber olmamız ne kadar doğru? Ara ara buluşup, yine güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

