Aybüke Yalçın'ın ailesi "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin setini ziyaret etti

TRT ortak yapımı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye aktaracak.

Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ile babası Sadık Yalçın film setini ziyaret etti.



Film ekibi ve oyuncularla bir araya gelen Yalçın'ın ailesi, filmde kızlarını canlandıracak oyuncu Nihayet Şahin ile de tanıştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadık Yalçın, Şahin ile tanışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kızımızı canlandıracak olması bizi heyecanlandırıyor tabii. Böyle bir projenin ortaya konulması, geriden gelip yetişecek olan çocuklarımıza, öğretmenin sadece isim olarak öğretmenlik olmadığını ortaya koyacak bir eser olması tabii ki memnuniyet verici. Emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Şahin ile tanışmanın kendisini çok heyecanlandırdığını aktaran Zehra Yalçın da "Cici kızımızla tanışmak beni çok heyecanlandırdı, çok mutlu oldum. Huyunun temiz olduğu belli yüzünden. Görünüş olarak da çok benziyor. Cici bir kızım oldu yani benim" ifadelerine yer verdi.

