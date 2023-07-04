Ayça Bingöl “Ben Anadolu” oyunu ile Nysa Antik Kenti’nde

İş Sanat Antik Sahne’de, geçtiğimiz yıl izleyici tarafından ilgi gören “Ben Anadolu”, 8 Temmuz Cumartesi, 21.00’de Helenistik dönem kentlerinden Aydın'daki Nysa Antik Kenti’nde sahnelenecek.



Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan, Güngör Dilmen’in kaleme aldığı “Ben Anadolu”, yıllar sonra öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden sahneleniyor. Oyunun yönetmen koltuğunda ise yine Kenter’in öğrencilerinden Görkem Yeltan oturuyor.



Trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı’na uzanan oyunda, Anadolu’nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 farklı karakterde anlatılıyor.