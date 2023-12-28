Aydın Büyükşehir Belediyesi yeni yıl etkinliklerini iptal etti

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydınlıların yeni yıla hep birlikte girmesi için bir dizi etkinlik hazırlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerle ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Atatürk Kent Meydanı’nda yapılacak kutlama programı kapsamında, sevilen şarkıcı Kıraç konseri ile birlikte hazırlanan tüm yeni yıl etkinlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde yapılan hain saldırı sonucu 12 askerin şehit olması sebebiyle yeni yıl etkinliklerinin hepsinin iptal edildiğini duyuran Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gelecek yeni yılları barış içinde kutlamak dileğiyle, şehit olan 12 kahramanımızın anısına, tüm yeni yıl konser programlarımızı iptal ediyoruz" ifadelerine yer verdi.