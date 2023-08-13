Aydın Tepecik Höyüğü'ndeki kazıda saray benzeri yapı ve tahıl küpleri bulundu

Aydın'ın Çine ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki verimli bir ovanın içinde yer alan Tepecik Höyüğü'nde 2004'te başlayan kazı çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Günel başkanlığında devam ediyor.



Elde edilen bulgularla 7 bin 500 yıl öncesine kadar yerleşimin bulunduğu, tarım ürünleri ve obsidyen ticareti yapıldığı belirlenen höyükte bu yılki kazılarda saray veya mabet mimarisine sahip bir yapı ve içinde yer alan tahıl ambarı gün yüzüne çıkarıldı.



Milattan önce 1350-1300 yıllarında Hitit Krallığına bağlı bir ülke olan Arzava ya da Mira Krallığı dönemine ait olduğu değerlendirilen yapıdaki küplerin içindeki kalıntılar ise arkeobotanik incelemeye tabi tutulacak.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Sevinç Günel, Aydın bölgesindeki en eski yerleşim olduğu tespit edilen Tepecik Höyüğü'nün binlerce yıl kesintisiz yaşama ev sahipliği yapması dolayısıyla kazıların tabakalar halinde devam ettiğini söyledi.



Höyükte milattan önce 2000'li yılların yerleşim ve kültür tabakalarını kazdıklarını, yerleşkenin güneyindeki çalışma sırasında ise Geç Tunç Çağı'na ait mimariye ait kalıntılar bulduklarını belirten Günel, şu bilgileri verdi:



"Höyük aslında çok uzun soluklu bir yerleşim sürecine sahip ve şu anda milattan önce ikinci bin yerleşim kültür tabakasını kazıyoruz. Bu alanda Geç Tunç Çağı dediğimiz yani milattan önce 13. yüzyıla ait mimari kalıntı, görkemli bir duvar yapısı ve buluntularıyla bize sürpriz yaptı. Bu da mimaride daha önceki yıllardan farklı olarak oldukça kalın, görkemli bir duvar örgü tekniğine sahip ve olası çok büyük bir yapı. İlk öngörülerimize göre de kamusal yapıya ait olduğunu söyleyebileceğim bir mimari. Bu yapıyla ilişkili iri küpler tespit edildi. Bu küpler, tamamen ambar yani silo işlevini görüyor. Dolayısıyla görkemli, kamusal yapıya ait bir depo alanını şu anda çalışıyoruz."