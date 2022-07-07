Aydınlıkevler oyunu Çeşme ve Bodrum'da sahneleniyor

Demet Akbağ’ın yıllar sonra yeniden tiyatro seyircisi ile buluştuğu Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın da performanslarıyla beğeni topladığı ‘Aydınlıkevler’ adlı oyun temmuz ayında Çeşme ve Bodrum’da sahnede olacak.

Aydınlıkevler oyunu Çeşme ve Bodrum'da sahneleniyor

Haberler 07.07.2022 - 15:25

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15 yıl sonra sahneye dönene Demet Akbağ: Oyun demlendikçe güzelleşir

15 yıl sonra sahneye dönene Demet Akbağ: Oyun demlendikçe güzelleşir

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’ın yeniden tiyatro seyircisi ile buluştuğu ‘Aydınlıkevler’, büyük ilgi gören turnesi kapsamında temmuz ayında Çeşme ve Bodrum’da sahnede olacak. Yapımını BKM’nin üstlendiği, Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, yönetmenliğini Serdar Biliş’in üstlendiği ‘Aydınlıkevler’, yaz boyunca İstanbul’da Maximum Uniq Açıkhava’da ve turne kapsamında farklı şehirlerdeki açık hava sahnelerinde tiyatroseverlerle buluşuyor.

‘Aydınlıkevler’, bayram tatilinin hemen ardından Çeşme ve Bodrum’da sahnede olacak. İlgiyle izlenen oyun, 20 Temmuz Çarşamba akşamı Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 21 Temmuz Perşembe akşamı ise Bodrum Antik ’da seyirci karşısına çıkacak.

Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü aldığı ‘Aydınlıkevler’, izleyiciyi 70’li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşırken, bir yandan da dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir mahallede, herhangi bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikaye anlatıyor.

Proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.

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