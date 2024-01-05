Ayla Algan'ın kızı Sevi Algan kimdir?

Bağımsız çağdaş dans, tiyatro ve performans sanatçısı, koreograf, eğitimci Sevi Algan, 1975 yılında dünyaya geldi. Çağdaş dans, dans tiyatrosu, çağdaş tiyatro ve araştırma projelerinde, politik sokak performanslarında, disiplinler arası, mekâna özgü, doğaçlama performanslarda, köy şenliklerinde, televizyon projelerinde, müzikallerde yer aldı.



Kendi koreografileri ve Mustafa Kaplan, Ayla Algan, Beklan Algan, Emre Koyuncuoğlu (TR), Carlos Pez (ES), Paul Bargetto, Mary Fulkerson (A.B.D), Iben Nagel Rasmussen (DK) ve pek çok yönetmen/koreografın işleriyle festivallerde, Türkiye, Avrupa, ABD ve Tunus’ ta oynadı.



İlk olarak 1986 yılında Ionesco’ nun “Krallar da Ölür” oyunundaki rolü ile sahneye çıktı.



1986-87 yılları arasında M.S.Ü Devlet Konservatuvarı, Bale Bölümü’nde okudu.



Bir dönem Yıldız Alpar’dan bale dersleri, Sait Sökmen’ den jazz dans dersleri aldı.



1994-’96 yılları arasında LaSalle College Enternasyonal Moda Okulu’ nda kostüm tasarımı okudu.



1994’ten başlayarak İ.B.B. Şehir Tiyatroları bünyesinde Beklan Algan ve Ayla Algan’ın, kurmuş oldukları (TAL) Tiyatro Araştırma Laboratuvarı’ nı dans çalışmalarına da açmaları ve etkileriyle Mustafa Kaplan’ın başlattığı; hareket, doğaçlama, kontak doğaçlama çalışmalarına başladı. Ardından TAL’ deki yaratıcı oyunculuk, fiziksel aksiyon analizi, ontik oyunculuk, enerji ve durum dramaturjisi, seyirci dramaturjisi ve tiyatro antropolojisi araştırmalarında ve performanslarda yer aldı.



1998 yılında NY’ta Maureen Fleming ile Butoh çalıştı, farklı dans teknikleri edindiği atölyelere katıldı.



2000′ de Almanya’da, Eugenio Barba’ nın yönetiminde gerçekleşen Xll. ISTA (Enternasyonal Tiyatro Antropolojisi Okulu) Buluşması’ na katıldı.



1999’da kabul edildiği Hollanda’daki Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Dansacademie+EDDC (European Dance Development Center) “Dance Maker” bölümünden 2003’ te mezun oldu.



2002 yılında Beklan Algan ile “Anlar” performansını, ardından Ayla Algan ve Beklan Algan ile dans ve oyunculuk deneyimlerini takas ettikleri ve oyunculukta derinleşmesine olanak tanıyan aile/meslektaş araştırma atölyesi “Life As An Art”’ı gerçekleştirdi.



Oyuncu olarak kısa filmlerde yer aldı, televizyonda projeler ve çocuklara yönelik program yaptı.



2009’ da Cihangir Yoga’ da yoga hocalık eğitimini (Independent Yoga Network) tamamladı.



Çatı, Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği’nin (2005) ve (TAL)Tiyatro Araştırma Laboratuvarı Derneği’ nin (2010) kurucularındandır.



2012 den bu yana TAL ekibi içinde, farklı köylerde; çocuk ve gençlerle atölyelerin, oyunların, yörede yaşayanların yer aldığı gösterilerin olduğu köy şenlikleri yapmaktadır.



2013 yılında Erol Babaoğlu ile sokak performansları ve projeler ürettikleri “VAVA”’yı kurdular.



1996’dan bu yana TAL Stüdyosu, Çatı Stüdyosu, Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi, Nazım Hikmet Tiyatro Akademisi, Bilgi Eğitim, Maltepe Ünv., Tekirdağ Belediye Konservatuvarı, Plato Film Okulu, Ekol Drama, İstanbul Drama Sanat Akademisi’nde, Uluslararası Yönetmenler Sempozyumu (İtalya), Diyarbakır Sanat Merkezi, Mardin Tiyatro Festivali’nde çağdaş dans, çağdaş oyunculuk, hareket, otantik hareket, doğaçlama, kontak doğaçlama ve somatik pratikleri içeren ders ve atölyeler yaptı.



Çatı Stüdyosu ve TAL’ de halen ders vermektedir. 2015’ de M.S.Ü Devlet Konservatuvarı Çağdaş Dans Bölümü’nde repertuvar/doğaçlama dersi vermeye başladı.



2011 yılında Erol Babaoğlu ile evlendi. 2016 baharında kızı Alya doğdu.





