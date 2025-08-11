Ayla Başar kimdir, öldü mü?

AYLA BAŞAR KİMDİR?



Ayla Başar, Türk Sanat Müziği'nin sevilen seslerinden biri olarak uzun yıllar boyunca sahnelerde ve ekranlarda yer aldı. 1942 yılında İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, 1960'lı yıllarda profesyonel müzik kariyerine başladı. "Hoşgeldin", "Vardar Ovası", "Sen de Bizdensin", "Sarmaşık Güller" ve "Köylü Güzeli" gibi unutulmaz eserleriyle geniş bir hayran kitlesi edindi.



Ayla Başar, sadece sahne sanatçısı olarak değil, aynı zamanda sinema oyuncusu olarak da tanındı. "Asılacak Kadın" (1984), "Hatırladıkça" (1986), "Sevenler Ölmez" (2008) gibi filmlerde rol aldı ve Film‑San Vakfı üyesiydi.