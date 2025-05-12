Ayla filmiyle hikayesini herkes öğrenmişti: Kim Eunja hayatını kaybetti

"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja yaşamını yitirdi. Acı haberi, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından duyurdu.



Yapılan yazılı açıklamada, Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim, 2022'de corona virüse yakalanmasının ardından zatürre oldu.



Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığının da koruma altına aldığı Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.

