Aylar sonra Japonya'da vizyona giren Oppenheimer'a büyük ilgi: Yılın en iyi açılışı

Atom bombasının yapılışını konu alan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 21 Temmuz'da vizyona girdiği günden beri sinema dünyasının gündeminde. "Barbie" ile aynı gün izleyici karşısına çıkan film Oscar Ödülleri'nden 7 ödülle ayrıldı. Gişede de büyük bir başarı yakalayan film Japonya'da vizyona girmemişti. 1945 yılında Hiroşima ve Nigazaki'ye atılan atom bombasının yapılışını konu alan film, 8 ay sonra ülkede vizyona girdi.
Film, ilk haftasında 343 salonda gösterime girdi ve 2.5 milyon dolar hasılat elde etti. Oppenheimer, ülkede en çok izlenen üçüncü film oldu.
EN BÜYÜK AÇILIŞ RAKAMI
Universal Pictures, Oppenheimer için, 2024 yılında (bir Hollywood filmi olarak) Japonya'da en büyük gişe açılışını yapan film olduğunu açıkladı. Aquaman ve Kayıp Krallık 1.6 milyon dolar hasılat elde etmişti.
Bu bilet satışlarıyla birlikte Oppenheimer, dünya çapında 965 milyon dolar hasılata ulaşmış oldu.
İLK TEPKİLER
29 Mart'ta vizyona giren filme ilk tepkiler geldi.
BBC'ye konuşan Hiroşimalı bir genç, "Oppenheimer harika bir adam gibi yansıtılmış ama pişmanlığını ve suçluluğunu gizleyemiyor. Bunu görmek enteresandı" yorumunda bulundu.
Bir başka izleyici bombanın atıldığı anda yapılan kutlamaları "tiksindirici" bulduğunu belirtirken bir başkası "Filmde 'Atom bombası kullanmak hayat kurtarır’ diyorlar. Bu cümleyi duyduğumda sanki Amerika bakış açısından ve dünya bakış açısından yeni bir bakış açısı öğrenmiş gibi hissettim" dedi.
"HİROŞİMA KÖKENLİ BİRİ OLARAK İZLEMEYİ ZOR BULDUM"
37 yaşındaki bir Hiroşimalı ise "Tabii ki bu, Akademi Ödüllerini kazanmayı hak eden muhteşem bir film. Ancak film aynı zamanda atom bombasını, onu öven bir şekilde tasvir ediyor ve Hiroşima kökenli biri olarak izlemeyi zor buldum" ifadelerini kullandı.
Yorumlar arasında "Film izlemeye değerdi ama sonunda Oppenheimer'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki duruşması gibi birkaç sahneden çok rahatsız oldum" gibi ifadeler de yer aldı.
Filmi izleyen bir öğrenci ise “Atom bombalarının atıldığı Hiroşima ve Nagazaki sakinleri, kesinlikle kurbandır. Ama mucidin faillerden biri olmasına rağmen, aynı zamanda savaşın kurbanı olduğunu düşünüyorum" dedi.
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