Aylar sonra Japonya'da vizyona giren Oppenheimer'a büyük ilgi: Yılın en iyi açılışı

EN BÜYÜK AÇILIŞ RAKAMI

Universal Pictures, Oppenheimer için, 2024 yılında (bir Hollywood filmi olarak) Japonya'da en büyük gişe açılışını yapan film olduğunu açıkladı. Aquaman ve Kayıp Krallık 1.6 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Bu bilet satışlarıyla birlikte Oppenheimer, dünya çapında 965 milyon dolar hasılata ulaşmış oldu.