Aynalı Tahir'in yönetmeni Erhan Baytimur'dan acı haber

ürk televizyon ve sinema dünyasında önemli projelere imza atan yönetmen Erhan Baytimur, 55 yaşında vefat etti. Murat Saraçoğlu acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Sevgili Erhan Baytimur’u maalesef kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak Aynalı Tahir gibi 90’lı yılların popüler işlerine imza atmıştı. Patronum ve yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. İyiler erken gidiyor hep..."

