Aynalı Tahir'in yönetmeni Erhan Baytimur'dan acı haber
"Aynalı Tahir", "Aşkına Eşkıya", "İpsiz Recep", "Bez Bebek", Deli Divane" ve "Bordo Bereliler" gibi projelerle Erhan Baytimur, 55 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi yönetmen Murat Saraçoğlu duyurdu.
ürk televizyon ve sinema dünyasında önemli projelere imza atan yönetmen Erhan Baytimur, 55 yaşında vefat etti. Murat Saraçoğlu acı haberi şu sözlerle duyurdu:
"Sevgili Erhan Baytimur’u maalesef kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak Aynalı Tahir gibi 90’lı yılların popüler işlerine imza atmıştı. Patronum ve yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. İyiler erken gidiyor hep..."
Saraçoğlu, Baytimur'a "Hoşçakal patron, bıraktığın gece hariciyi hala çekiyorum" sözleriyle veda etti.
PAZAR GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erhan Baytimur, pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak. Yumuşak doku kanserine yakalanan Baytimur'un son dönemde geçirdiği enfeksiyonu yenemediği ve yaşam savaşını kaybettiği belirtildi.
BİR KIZI VAR
2018'de boşandığı senarist Ayça Baytimur'la 11 yıl süren evliliğinden Alya adında bir kızı var.
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