Aynalıkavak Kasrı asırlardır ihtişamını koruyor

Dronun kasrın giriş kapısından başlayarak kaydettiği görüntülerde, Divanhane, Arz Odası, ünlü kurum ve kuruluşları tarafından hediye edilen müzik aletlerinden oluşan "Türk çalgıları sergisi" yer aldı.



Kasrın alt katında bulunan, Türkiye'nin ilk musiki müzesi olma özelliğini taşıyan bu müzede Sultan Abdülhamid'in torunu Gevheri Osmanoğlu ve varislerinin 1984 yılında bağışladığı sazlar, nota ve kitaplar da FPV dronla kaydedildi.