Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisi geliyor

Selim Demirdelen ile Kurtcebe Turgul'un yönetmenliğini üstlendiği Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisi için geri sayım başladı. Kurtcebe Turgul ile Nilgün Öneş'in kaleme aldığı dizi, gelecek yıl dijital platformda izleyiciyle buluşacak.



AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL KONUSU



Tefeci bir ailenin tahsilatçısı ve kuvvet komutanı Kemal, senaryo yazarı ve mecburi lokantacı Afife’nin borcunu tahsil etmek üzere harekete geçer. Ancak genç kadınla birlikte erdemin ve aşkın zannettiği gibi bir şey olmadığını öğrenir.

