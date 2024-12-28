Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisi geliyor
İbrahim Çelikkol, Emine Meryem, Yasemin Kay Allen, Deniz Türkali gibi isimlerin rol aldığı Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisi için meraklı bekleyiş sürüyor.
Selim Demirdelen ile Kurtcebe Turgul'un yönetmenliğini üstlendiği Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisi için geri sayım başladı. Kurtcebe Turgul ile Nilgün Öneş'in kaleme aldığı dizi, gelecek yıl dijital platformda izleyiciyle buluşacak.
AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL KONUSU
Tefeci bir ailenin tahsilatçısı ve kuvvet komutanı Kemal, senaryo yazarı ve mecburi lokantacı Afife’nin borcunu tahsil etmek üzere harekete geçer. Ancak genç kadınla birlikte erdemin ve aşkın zannettiği gibi bir şey olmadığını öğrenir.
KADRODA KİMLER VAR?
Dizinin kadrosunda ise İbrahim Çelikkol, Emine Meryem, Yasemin Kay Allen, Deniz Türkali, Tarık Papuççuoğlu, Menderes Samancılar, Asuman Çakır, Sinan Bengier, Okan Cabalar, Dilşah Demir, Görkem Sevindik, Can Yılmaz, Demircan Kaçel, Nilay Çelebi, Caner Erdem, Sercan Batık yer alıyor.
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