Ayşe filmi 45. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde ödül aldı

Yönetmen ve yapımcı Necmi Sancak'ın ilk uzun metraj filmi "Ayşe", uluslararası prömiyerini yaptığı 45. Kahire Uluslararası Film Festivali'nden ödülle döndü.

Sancak'ın özgün reji tercihine vurgu yapılan törende "Ayşe" filmi, "En İyi Sanatsal Katkı Ödülü"ne layık görüldü.



Down sendromlu kardeşi Rıdvan ile yaşayan ve benzin istasyonunda çalışarak geçimlerini sağlayan Ayşe'nin hikayesini anlatan filmde, Binnur Kaya, Rıdvan Sancak, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner ve Şehnaz Bölen Taftalı rol alıyor.



Senaryosunu Necmi Sancak'ın yanı sıra Ahmet Sancak ve Binnur Kaya'nın kaleme aldığı yapımın görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz, kurgusunu Osman Bayraktaroğlu ve sanat yönetmenliğini Turgay Kutlu yaptı.



Kahire Film Festivali'nde 2008 yılında da Derviş Zaim, "Nokta" filmiyle "En İyi Dijital Film" ödülünü kazanmıştı.