Ayşe filmi Kahire Film Festivali’nde yarışacak

İstanbul'da yaşayan Fatma Sancak ile baktığı down sendromlu kardeşi Rıdvan Sancak'ın hayat hikayesini, kuzenleri yönetmen Necmi Sancak, ‘Ayşe’ ismini verdiği filmle beyazperdeye taşıdı.

Geçen ay düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi İlk Film, En İyi Yönetmen, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan film, uluslararası prömiyerini Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Kahire Film Festivali’nde yapacak.



13-22 Kasım tarihlerinde 45’incisi düzenlenecek Kahire Film Festivali’nde 10 yıl sonra yarışacak ilk Türk filmi olacak 'Ayşe', festivalin uluslararası kategorisinde yarışacak.