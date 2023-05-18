Ayşe Kulin'den yeni roman: Yarın Yok

Ayşe Kulin, yeni romanı "Yarın Yok"la yeniden okuyucu karşısına çıktı. Everest etiketiyle çıkan romanında yazar, her zamanki ustalıklı ve sürükleyici üslubuyla okurunu bu kez bambaşka bir zamana, günümüzden yüzlerce yıl sonraya götürüyor.



Aradan geçen zamanda gezegenimiz bütün doğal kaynaklarını tüketmiş, takvimi sıfırlayan felaket bir savaş yaşamış, hayatta kalan bir avuç insanın özverisiyle nihayet kalıcı bir barışa kavuşmuştur. Ancak şimdi yine bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Merkez Şehir Devleti’nin en genç bilim kadınlarından biri olan Mira, uzun zaman önce biyolojik bir silah olarak üretilen Tayro virüsünün formülünün peşinde zamanları aşan büyük bir serüvene atılacak, bu sırada hem aşkı ve dayanışmayı hem de soyağacında yer alan cesur kadınları tanıyacaktır.



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