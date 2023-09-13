Ayvalık Uluslararası Film Festivali 14 Eylül'de başlıyor

Direktörlüğünü Azize Tan’ın, program danışmanlığını Fatih Özgüven’in üstlendiği Ayvalık Uluslararası Film Festivali kapsamında dünya sinemasından özel bir seçki, Ayvalık’ın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan mekânlarda sinemaseverlerle buluşacak. Film gösterimlerinin yanı sıra; söyleşiler, paneller ve çocuklara özgü etkinlikler de festival programında yer alıyor.

Cem Adrian, Feridun Düzağaç, Karsu, Gökhan Türkmen, Fazıl Say, Leman Sam konserlerle Zafer Algöz, Can Yılmaz, Melek Baykal, Nevra Serezli gibi dev isimler ise sahne performansları ile sanatseverlerle buluşacak.

"Bir Skandalın Peşinde" (May December) festivalin açılış filmi olarak sinemaseverlerle buluşacak. Festival 14-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.