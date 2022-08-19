Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin tarihleri belli oldu

Sinemaseverleri bir araya getiren Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin tarihleri belli oldu. Bu sene festivalde film programının yanı sıra genç sinemacıları teşvik için 'Yeni Bir …' ödülü verecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin tarihleri belli oldu

Haberler 19.08.2022 - 12:41

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16-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali sinema tutkunlarını yine bir araya getiriyor. Bu yılın sürprizi ise geleceğin sinemacılarına verilecek olan “Yeni Bir …” ödülü. Kültür ve sanatın önemine inanan Mey|Diageo’nun desteğiyle verilen ödül, o yıl içinde kamera önünde ya da arkasında, sinemanın herhangi bir alanında gösterdiği başarıyla dikkatleri çeken, kariyerinin başındaki bir isme verilecek.

Ayvalıklı sanatçı Elvan Alpay’ın resimlerinden ilhamla ortaya çıkan ve görsel tasarımı Emel Işıtan imzası taşıyan afişi de sinemaseverlerle paylaşıldı.

YERLİ VE YABANCI YAPIMLAR BİR ARADA

Direktörlüğünü Azize Tan’ın, program danışmanlığını Fatih Özgüven’in üstlendiği Ayvalık Uluslararası Film Festivali, yılın merakla beklenen, dünya festivallerinde ses getiren yerli ve yabancı yapımları izleyiciyle buluşturacak.

Gösterimleri Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde ve Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da gerçekleşecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin programının tamamı 9 Eylül’de açıklanacak ve biletler aynı gün Biletix’te satışa çıkacak.

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