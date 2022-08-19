Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin tarihleri belli oldu

16-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali sinema tutkunlarını yine bir araya getiriyor. Bu yılın sürprizi ise geleceğin sinemacılarına verilecek olan “Yeni Bir …” ödülü. Kültür ve sanatın önemine inanan Mey|Diageo’nun desteğiyle verilen ödül, o yıl içinde kamera önünde ya da arkasında, sinemanın herhangi bir alanında gösterdiği başarıyla dikkatleri çeken, kariyerinin başındaki bir isme verilecek.

Ayvalıklı sanatçı Elvan Alpay’ın resimlerinden ilhamla ortaya çıkan ve görsel tasarımı Emel Işıtan imzası taşıyan afişi de sinemaseverlerle paylaşıldı.