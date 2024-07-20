Azerbaycan'ın Sırları kitabı yayımlandı

Türkçe, Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce hazırlanan Azerbaycan'ın Sırları kitabı, Azerbaycan'ın sahip olduğu kültürel ve tarihi güzellikleri akıcı bir dille anlatıyor.

Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan Azerbaycan'ın Sırları kitabında tarihsel bir perspektifle ele alınıyor.



Kitabın içerik editörlerinden biri de NTV'de Esrarengiz Azerbaycan programını hazırlayan ve sunan Esra Gezginci'nin de içerik editörleri arasında yer aldığı kitap 3 dilde hazırlandı.



6 bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde "Tek millet iki devlet" şiarıyla Türkiye'nin Azerbaycan ile kardeşliği anlatılıyor.

ERDOĞAN'DAN TAKDİM YAZISI



İki devletin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde ortak başvuruyla kabul olan eserlerine değiniliyor.



Kitap için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir takdim yazısı kaleme aldı.