‘Aziz Dostum Çehov’ Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek

Atatürk Kültür Merkezi, Zafer Algöz’ün yönetmenliği ve Yılmaz Gruda’nın çevirisiyle seyircinin karşısına çıkacak olan 'Aziz Dostum Çehov' oyununa ev sahipliği yapıyor. Oyun, 8 ve 10 Aralık tarihlerinde saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek.

Toplumsal baskılar, zaman ve yalnızlık temalarının işlendiği 'Bir Evlenme Teklifi', 'Tütünün Zararları' ve 'Ayı' adlı üç Çehov oyunundan kesitler sunacak olan 'Aziz Dostum Çehov' oyunu, değişen zaman ve mekanlara rağmen değişmeyen insanı resmediyor.



‘Bir Evlenme Teklifi’, evlenme arzusundaki bir kadının takıntılarını ve bir türlü iletişim ortamı bulamadığı eş adayıyla yaşadığı münakaşaları anlatıyor. Rus devlet yapısı ve bu yapıya uygun yönetimin ironik bir ifadesini yansıtan ‘Ayı’, Çehov’un en bilinen ve en çok sahnelenen oyunları arasında yer alıyor. Çehov’un 1888 yılında yazdığı oyunun temelinde ipoteğini kaldırabilmek için kendisine borçlu olan insanları ziyaret eden ancak borçlularında aradığını bulamayan adamın eğlendirici ve düşündürücü hikâyesine yer veriliyor. ‘Tütünün Zararları’ ise baskın bir eş yüzünden 33 yıl istemediği hayatı yaşamış bir adamı konu ediyor.

Erdinç Gülener, Eylem Yıldız ve Hakan Elmasoğlu’nun rol aldığı oyunun dekor ve kostüm tasarımı Medina Yavuz Almaç’a, ışık tasarımı ise Birol Gezici’ye ait.

